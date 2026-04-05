В Ижевске будут судить троих подростков за избиение пассажира трамвая

Уголовное дело трех подростков, избивших жителя Ижевска в трамвае, направлено в суд. Как сообщили в СУ СКР по Удмуртии, им предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц (ст. 213 УК, до семи лет лишения свободы).

Фигурантами по делу проходят два 15-летних и один 16-летний несовершеннолетние. Инцидент произошел днем 28 июля 2025 года в трамвае №10 на остановке «Зоопарк». Следствие считает, что компания распивала спиртное в салоне общественного транспорта. Когда 46-летний пассажир сделал замечание, несовершеннолетние набросились на него и избили. Пострадавшему потребовалась медпомощь.

Председатель СКР Александр Бастрыкин получил доклад о произошедшем. В ходе расследования выяснилось, что за месяц до этого, 29 июня, один из обвиняемых угнал незапертый автомобиль на улице Ворошилова. Уголовное дело направлено в суд.