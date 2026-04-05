Швейцарские часы экс-депутата Середина вновь выставили на торги за 3 млн рублей

Швейцарские часы Audemars Piguet бывшего депутата городской думы Новороссийска Георгия Середина повторно выставлены на продажу за 3 млн руб. Предыдущие торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: торги-россии.рф Фото: торги-россии.рф

Георгий Середин занимал пост председателя комитета по ЖКХ и градостроительной политике гордумы и сложил полномочия в конце 2022 года. В тот же период Следственный комитет РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело из-за непригодного жилья для сирот в ЖК «Парковый». Застройщиком комплекса выступало ООО «Специализированный застройщик "Вита Строй Девелопмент"», учрежденное господином Серединым.

В прошлом году Арбитражный суд Краснодарского края признал Георгия Середина банкротом. Финансовым управляющим назначена Татьяна Пьянкова.

Помимо часов Audemars Piguet Royal Oak, на торгах реализуют земельные участки бывшего депутата. Общая стартовая стоимость семи участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных с правой стороны дороги Анапа—Новороссийск, составляет 15,77 млн руб. Два крупнейших надела площадью по 1,4 тыс. кв. м оценены в 3,87 млн руб. каждый. Четыре участка по 655 кв. м выставлены по 1,81 млн руб. за каждый. Самый небольшой надел площадью 500 кв. м стоит 1,38 млн руб.

Земельный участок площадь 6,2 тыс. кв. м с разрешенным видом использования «придорожный сервис» продают за 92 млн руб.

Наталья Решетняк