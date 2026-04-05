Две школьницы провалились под лед на водохранилище в Реже

В Реже две несовершеннолетние девочки во время прогулки на водохранилище провалились под лед, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. По данным ведомства, на помощь школьницам отправились очевидцы. «Одна несовершеннолетняя спасена, тело другой обнаружено и извлечено сотрудниками пожарной охраны»,— добавили в МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что в городе начали следственно-оперативные мероприятия.

Мэр Режа Евгений Чечпугов призвал родителей предостеречь их детей от выхода на водохранилище. «4 апреля у нас в городе погиб ребенок. Причиной стал хрупкий лед. Несмотря на профилактические беседы, предупреждающие надписи и разъяснительные мероприятия трагедия случилась»,— написал градоначальник на своей странице «ВКонтакте».

Ранее, 4 апреля, в МЧС сообщили, что в акватории Ревдинского водохранилища обнаружили тело мужчины 1951 года рождения. «Проводятся следственно-оперативные мероприятия»,— добавили в ведомстве.

Василий Алексеев