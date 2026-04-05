Прокуратура проверит обстоятельства очередного избиения школьницы в Майкопе

Прокуратура Республики Адыгея поручила городскому надзорному ведомству взять на контроль проверку по факту избиения несовершеннолетней в Майкопе. Инцидент произошел 4 апреля у многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, группа подростков нанесла побои школьнице. Полиция проводит процессуальную проверку. Прокуроры оценят не только обстоятельства самой драки, но и работу органов системы профилактики правонарушений среди подростков.

«По данному факту орган полиции проводит процессуальную проверку, ход и результаты которой взяты на контроль прокуратурой. Будет дана оценка работе органов субъектов профилактики»,— сказано в сообщении.

Это уже второй резонансный случай в регионе с начала года. 15 января в Майкопе около школы была жестоко избита 14-летняя девочка. Нападавшие — группа девушек 14–16 лет. Пострадавшую госпитализировали.

Мать потерпевшей тогда обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Она выразила опасения, что виновные из-за родственных связей могут избежать ответственности, сообщали в Информационном центре СКР.

Наталья Решетняк