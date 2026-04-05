На Дону 6-10 апреля пройдут массовые отключения ТВ и радио

В Ростовской области с 6 по 10 апреля пройдут плановые отключения телевизионного и радиосигнала. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

С 11:00 до 17:00 6 апреля сигнал пропадет в слободе Позднеевка Миллеровского района и в хуторе Сиротском Дубовского района. С 10:00 до 16:00 7 апреля перерывы в теле- радиовещеани ожидаются в слободе Алексеево-Тузловке Родионово-Несветайского района. С 11:00 до 17:00 в этот же день сигнал пропадет в поселке Денисовском Ремонтненского района.

С 11:00 до 17:00 8 апреля перерывы трансляции пройдут в хуторе Никольском Заветинского района и в слободе Титовке Миллеровского района. В этот же временной промежуток, но 9 апреля сигнал пропадет в селе Заветном. Также 9 апреля, но с 10:00 до 19:00 трансляцию приостановят в городе Новочеркасске.

С 11:00 до 17:00 10 апреля отключения пройдут в селе Киселевка Заветинского района, в слободе Поповка Кашарского района и в поселке Суходольный Верхнедонского района.

Мария Хоперская