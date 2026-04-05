В Тутаеве восстановили водоснабжение и отопление

В Тутаеве Ярославской области восстановлена подача холодной и горячей воды, а также тепла. Об этом сообщила администрация Тутаевского округа и ГП «Яроблводоканал».

По сообщению водоканала, систему водоснабжения начали заполнять в 19:45 4 апреля, в 22:40 давление воды восстановлено до нормативных значений. Это позволило пустить котельные.

«К утру 5 апреля котельные выйдут на расчетные температурные параметры, и подача горячего водоснабжения и теплоснабжения потребителям будет полностью восстановлена в штатном режиме»,— сообщили в ГП «Яроблводоканал».

По информации администрации округа, вечером 4 апреля заработала котельная ЦРБ, а также котельные в поселках Константиновский и Фоминское. Районная котельная была включена в работу в 06:00 5 апреля, что позволило включить горячую воду и тепло в Тутаеве.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что холодную воду отключили из-за аварии на канализационном коллекторе, из-за отсутствия воды остановились и котельные.

Антон Голицын