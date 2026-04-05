1,5 тысячи новобранцев призовут на срочную службу в Удмуртии этой весной

В Удмуртии во время весеннего призыва планируют отправить на службу 1,5 тыс. жителей республики, что немногим меньше, чем годом ранее, рассказал военный комиссар республики Рустам Маликов пресс-службе главы и правительства региона.

Первая отправка в войска запланирована на 10 апреля. Больше половины призывников — 55,4% — попадут в Сухопутные войска. Еще 11,5% направят в Национальную гвардию, 10% в Воздушно-космические войска, 7,1% отправятся в Ракетные войска стратегического назначения, в военно-морской флот — 6,7%, в воздушно-десантные войска — 5,6%, в пограничные войска — 2%, в спасательные воинские формирования МЧС — 0,3%.

«Привлекаться к выполнению задач в зоне спецоперации и новых регионах страны они не будут »,— отметил военный комиссар.

В этом году на территории региона действуют 30 призывных комиссий в муниципалитетах и одна республиканская. На призывные мероприятия планируется вызвать около 16 тыс. жителей 1996–2008 годов рождения. Из них около 1,5 тыс. человек будут направлены на военную службу. Ежегодный весенний призыв проводится с 1 апреля по 15 июля.

Напомним, в прошлом году, в ходе весенней кампании было призвано 1,7 тыс. новобранцев.