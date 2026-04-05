Минобороны РФ сообщило об уничтожении 87 БПЛА за ночь, в том числе над Крымом

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, включая территорию Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 22:00 мск 4 апреля до 8:00 мск 5 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке военного ведомства.

Беспилотники подавлены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областей, а также над Республиками Мордовия и Крым.