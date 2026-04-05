В Геленджике включили сирену оповещения из-за атаки БПЛА

В Геленджике включили сирену оповещения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своем канале Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«В городе снова работает сирена. Будьте внимательны и осторожны»,— написал мэр курорта.

Он напомнил правила поведения при угрозе. Находясь на улице, необходимо немедленно зайти в здание: в подвал, цокольный этаж или помещение без окон, особенно если они выходят на море. Следует применить правило двух стен: укрыться в коридоре, прихожей, тамбуре или ванной комнате внутри квартиры.

Глава муниципалитета предупредил, что автомобиль не обеспечивает нужной защиты и не должен использоваться как укрытие. В безопасном месте необходимо находиться до официального уведомления об отмене угрозы. Алексей Богодистов призвал сохранять спокойствие, не паниковать и не распространять непроверенные сведения.

Отдельно он подчеркнул запрет на съемку и публикацию материалов о работе систем ПВО и спецслужб.

Наталья Решетняк