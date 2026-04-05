ТЭЦ, дома и нижегородский НПЗ «Лукойла» пострадали из-за атаки беспилотников

В ночь на 5 апреля над промышленной зоной Кстовского района Нижнего Новгорода силы ПВО отразили атаку 30 вражеских беспилотников, сообщил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, из-за падения обломков повреждения с последующим горением получили два объекта ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Возгорание локализовано.

Также пострадали Новогорьковская ТЭЦ, несколько жилых домов и приусадебных участков. В настоящее время энергоснабжение потребителей восстанавливается.

«Оперативные службы осуществляют ликвидацию последствий инцидента. По предварительным данным, пострадавших нет»,— сообщил Глеб Никитин.