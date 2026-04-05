В Грачевском округе в ДТП погиб человек, еще четверо пострадали. Авария случилась вечером на автодороге Ставрополь—Александровское—Минеральные Воды, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 20-летний водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2111. В результате случившегося 52-летняя пассажирка ВАЗ-2111 скончалась в машине скорой помощи. Водителей обоих транспортных средств, двух пассажиров ВАЗ-2111 и пассажира «Приоры» госпитализировали.

Детали ДТП, а также степень ответственности участников происшествия устанавливаются.

Мария Хоперская