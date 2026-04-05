В Анапе объявили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Анапы. Соответствующее предупреждение распространила пресс-служба города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При получении сигнала «Внимание всем» жителям рекомендовано соблюдать правила безопасности. Тем, кто находится дома, нельзя покидать помещение, необходимо укрыться в комнатах без окон — ванной, туалете, коридоре или кладовой. Власти предостерегают от использования лифтов и советуют держаться подальше от окон и дверей.

Гражданам, оказавшимся на улице, следует найти убежище в цокольных этажах, подвалах или подземных парковках. Как подчеркивается в сообщении, опасно укрываться у стен многоквартирных домов, в автомобилях и остановочных павильонах.

Водителям рекомендовано остановиться, покинуть транспортное средство и найти крепкое укрытие либо лечь на землю и отползти в безопасное место.

Власти также запретили публиковать в соцсетях фото и видео БПЛА, работы систем ПВО и спецслужб. «Противник может использовать эту информацию для корректировки», — отмечается в сообщении.

Жителей призывают сохранять спокойствие, ожидать отмены сигнала опасности и следить за новостями только из официальных источников. В экстренных случаях действует единый номер оперативных служб — 112.

Наталья Решетняк