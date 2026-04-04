«Ситуация подвыровнялась» не во всем

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел расширенное заседание координационного совета АПК, приуроченное к старту весенне-полевых работ. Участники констатировали значительные производственные успехи аграриев последних лет, однако финансово-экономические результаты не вполне устраивают производителей. Наблюдатели констатируют, что для обеспечения «справедливого паритета цен», о котором говорят аграрии, единственный выход — это рост цен на продовольствие.

Волгоградский губернатора Андрей Бочаров встретился с ведущими аграриями региона

Фото: Администрация Волгоградской области Волгоградский губернатора Андрей Бочаров встретился с ведущими аграриями региона

Волгоградская область приступила к севу яровых. Причем в этом году, по словам заместителя губернатора Василия Иванова, «основные агрономические операции придется провести в максимально короткие сроки». Господин Иванов пояснил, что по мартовским данным всего 60 тыс. гектаров, или 4% от всей посевной площади озимых в регионе, находятся в неудовлетворительном состоянии. А в конце декабря показатель превышал 10%, но «с тех пор ситуация подвыровнялась», отметил вице-губернатор. Вероятно, благодаря относительно снежной по меркам региона зиме. А вот на май Гидрометцентр прогнозирует малое количество осадков, именно поэтому аграриям придется спешить.

На площадке Волгоградского государственного аграрного университета (ВолГАУ) состоялось расширенное заседание регионального Совета по развитию АПК и сельских территорий. Кроме собственно членов совета, участвовали руководители крупнейших предприятий отрасли, главы муниципалитетов, представители федеральных органов и аграрной науки. Итоги прошлого года озвучил Василий Иванов — сезон выдался жестким, но результативным. Возвратные заморозки, засуха и «разрушение ряда привычных торговых цепочек» добавили хлопот, как и новые федеральные требования к качеству зерна.

Тем не менее область достигла «исторических результатов» — впервые обойдя соседнюю Ростовскую область по производству зерна (6-е место в РФ) — валовый сбор составил 5,8 млн тонн, что на 31% больше, чем в 2024 году. В 2025 году регион вышел на рекордную посевную площадь в постсоветской истории. Шли к этому долго — начиная с 2014 года ввели в оборот 953 тыс. гектаров ранее неиспользуемых сельхозугодий, из которых 762 тыс. га прямо пошли под пашню. В целом общая посевная площадь составляет 3,4 млн гектаров, 65% посевных площадей занимают зерновые культуры. По словам Андрея Бочарова, ключевая задача — удержать и даже расширить посевные площади.

Волгоградская область укрепилась в статусе абсолютного лидера ЮФО в пересчете продукции на число сельских жителей. В среднем на одного волгоградского селянина в прошлом году АПК произвел продукции почти на 499 тыс. руб. — вдвое больше, чем на Кубани, в Ростовской и Астраханской областях (258 тыс., 284 тыс. и 232 тыс. руб. соответственно).

При таком подсчете регион уверенно возглавляет рейтинг ЮФО по производству зерна, подсолнечника, молока и яиц.

Общий объем производства АПК достиг 269,5 млрд руб. и вырос год к году на более скромные 6%. Еще 175 млрд руб., отметил господин Иванов, дал выпуск пищевой продукции и переработка (по ранее опубликованным данным статистики — 167 млрд, прим. «Ъ») против 163 млрд по итогам 2024 года. Этот результат вице-губернатор отмечает, указывая, что рост почти на 2% — это неплохой показатель при общероссийском снижении на 0,4%. Сообщил чиновник и о прорывах в отдельных сегментах: так, выпуск овощных консервов вырос на 37%, соков — на 51%, а кетчупа — в 4,3 раза. Все это, справедливо отметил Василий Иванов, — эффект реализации масштабных проектов по переработке, сделанных рядом крупных предприятий.

Выпуск соков, очевидно, это результат роста НПГ «Сады Придонья». Головная компания группы по итогам 2024 года зафиксировала чистую прибыль в 2,4 млрд руб. при выручке 37,8 млрд руб. (рост на 8,9% и 30,6% соответственно).

В 2019 году АО «Сады Придонья» выручило 12,1 млрд руб. с прибылью 735 млн руб. К слову, совещание проводилось в «Конгресс-холле „Сады Придонья“» — в прошлом году компания профинансировала реконструкцию исторического актового зала. В губернаторский совет входит и топ-менеджер холдинга Иван Самохин, сын единственного владельца «Садов» Андрея Самохина, а с осени 2024 года — депутат областной думы и зампред профильного комитета регионального загса.

Доктор экономических наук Игорь Бельских объясняет: рынок не столь велик и прибылен, чтобы развитие на нем шло без «какого-то ограничения» конкурентов. «И главное — нужен крупный капитал, огромный капитал. Такие холдинги не пойдут искать новые сегменты, потому что это дорого и очень конкурентно. Они будут заниматься тем, что умеют, в чем успешны», — поясняет экономист. Косвенно эти выводы подтвердили и сами участники совещания даже на публичной части — в какой-то момент губернатор попросил прессу удалиться, «чтобы кое-что подробнее обсудить» из говорившего о ключевых вызовах.

На перспективу до 2034 года главная задача регионального АПК — двукратное повышение производительности труда. На это работают и образовательные программы, и активное техническое перевооружение отрасли. За десять лет АПК региона приобрел свыше 22 тыс. единиц техники, потратив больше 100 млрд руб. — область среди лидеров страны по программе «Росагролизинга».

Ректор ВолГАУ Виталий Цепляев рассказал, что трудоустраиваются по специальности 92% выпускников вуза, причем стартовая зарплата этих специалистов уже больше 60 тыс. руб.

И тем не менее участники диалога признают: маржинальность АПК невысокая и даже сокращается. «Доходность большинства отраслей в 2025 году снижалась», — констатировал Василий Иванов. Он объяснил это падением мировых цен на зерно при одновременном росте стоимости ресурсов и техники. Председатель НП «Ассоциация крестьянских хозяйств Волгоградской области», гендиректор и бывший учредитель АО «Агрофирма „Восток“» (ведущий производитель курятины и яиц в регионе) Владимир Струк высказался на ту же тему. После дежурных благодарностей и перечисления общих успехов господин Струк признал, что «перед всеми нами стоит очень непростая задача обеспечить рост, прежде всего, справедливый паритет цен между производством и реализацией». Он уточнил: это важнейшая задача устойчивости любого предприятия — и призвал не решать другие вопросы «за счет производства».

Игорь Бельских уверен, что единственный способ повышения рентабельности — это рост цен. «Другого варианта просто нет. Раньше в Волгоградской области были свои сетевые магазины, многие производители выживали только из-за этого, — рассуждает экономист. — Крупные агрохолдинги другого способа не знают, рынок они делят одним методом. В итоге у нас уже еда стоит дороже, чем в Европе». Господин Бельских отмечает, что рынки в такой ситуации — это «политические договоренности» между игроками.

Владимир Струк — советник губернатора и бывший депутат областной думы. Сейчас думской фракцией «Единой России» руководит его сын Михаил Струк, бывший гендиректор АО «Волжская птицефабрика». Недавно Струк-младший стал еще и руководителем регионального исполкома ЕР, сохранив кресло первого вице-спикера.

Губернатор Андрей Бочаров рассказал, что помимо прямой финансовой поддержки отрасли в размере 2,7 млрд руб., из которых «порядка трети уже доведено до сельхозпроизводителей», волгоградским аграриям доступны и льготные (под 6,5%) кредиты. Минсельхоз согласовал для области краткосрочное кредитование в объеме 8,7 млрд руб., которым аграрии уже начали пользоваться. «Это, а также опыт работников агропромышленного комплекса Волгоградской области создает основу для обеспечения продовольственной безопасности региона — а значит, благополучия десятков тысяч семей»,— резюмировал господин Бочаров.

Ярослав Малых