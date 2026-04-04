В Татарстане завтра ожидается до +17°C, дожди и грозы

В Татарстане 5 апреля воздух прогреется до +17°C, ожидаются дожди и местами грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ночью без существенных осадков, местами туман. Температура воздуха ночью от –3 до +2°C, днем — от +9 до +17°C. Ветер южный, юго-западный, 6–11 м/с, днем порывы до 15–18 м/с.

В Казани ночью до +2°C, днем — +11…+13°C. Днем небольшой дождь, возможна гроза.

Анар Зейналов