В Марий Эл инспекторы ДПС в помогли доставить в больницу задыхающегося ребенка

В Марий Эл инспекторы ДПС экстренно доставили в больницу ребенка с приступом удушья. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инспекторы Юрий Трофимов и Дмитрий Афанасьев несли службу на автодороге Помары — Коркатово в Волжском районе, когда к ним обратился водитель с просьбой о помощи. До ближайшей больницы было более 15 км.

Полицейские пересадили мать с ребенком в патрульный автомобиль и доставили их в Волжск за несколько минут. Медперсонал уже ожидал их в приемном отделении. Жизни мальчика ничего не угрожает.

Анар Зейналов