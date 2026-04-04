«Молот» сравнял счет в серии плей-офф

В шестом матче серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ «Молот» на своей площадке в драматичном поединке обыграл ХК «Горняк-УГМК». Гости вели в счете на протяжении почти всего матча, забросив шайбу в первом периоде. Пермская команда смогла отыграться, когда до финальной сирены оставалось пол секунды. Был назначен дополнительный период до первой заброшенной шайбы. Удача была на стороне «Молота», и пермская команда оформила победу 2:1. Оба гола забил Даниил Лапин.

Таким образом подопечным Льва Бердичевского удалось сравнять счет в серии до 3:3. Напомним, что по началу пермский клуб потерпел три поражения. Теперь решающая игра за выход в следящий этап плей-офф пройдет в Верхней Пышме в понедельник 6 апреля.