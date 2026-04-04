В Свердловской области доля убыточных организаций увеличилась на 5,4% за год

Доля убыточных компаний в общем числе организаций в Свердловской области увеличилась с 32,8% в январе 2025 года до 38,2% на начало 2026-го. Как следует из данных Свердловскстата, компании Среднего Урала отчитались о прибыли за первый месяц 2026 года в 62,3 млрд руб. и об убытке в 24,4 млрд руб. В январе 2025-го эти показатели составляли 90,4 млрд и 21,6 млрд руб. соответственно.

Согласно информации Свердловскстата, наиболее сумма прибыли за первый месяц 2026 года, по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, снизилась у обрабатывающих производств (с 35 до 18,2 млрд руб.), компаний в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов (с 17,2 до 11,1 млрд руб.), обеспечения электричеством, газом и паром, кондиционирования воздуха (с 7,3 до 5,2 млрд руб.), административной деятельности (с 7,8 до 0,8 млрд руб.) и добычи полезных ископаемых (с 5 до 2,8 млрд руб.). Значимое увеличение прибыли произошло у организаций по транспортировке и хранению — с 6 до 13,7 млрд руб.

Сумма убытка наиболее увеличилась у компаний в сфере административной деятельности (с 0,9 до 2,8 млрд руб.), оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов (с 1,4 до 2,1 млрд руб.) и строительства (с 0,9 до 1,2 млрд руб.). О значимом снижении соответствующего показателя отчитались обрабатывающие производства — с 14,2 до 12,2 млрд руб.

Ранее, в марте, врио руководителя Свердловскстата Владислав Дзекунскас заявил о снижении индекса промышленного производства на Среднем Урале на 4,9% в 2025 году по сравнению с 2024-м. «Индекс промышленного производства для многих субъектов РФ сейчас больная тема, все прекрасно понимают сложившуюся ситуацию, конъюнктуру на рынках, так называемый разворот страны на Восток. Вроде бы цифра кажется снижением, но надо учитывать результаты прошлых лет, и действительно выйти на уровень 100% — это повторять рекордные достижения прошлого и позапрошлого года»,— пояснил господин Дзекунскас, добавив, что если сравнивать с уровнем 2022 года, то ситуация в 2025 году почти на 10% лучше.

Василий Алексеев