«Зенит» остался в чемпионской гонке

ФК «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России обыграл на «Газпром Арене» «Крылья Советов» со счетом 2:1. Свой четвертый мяч в четырех последних играх РПЛ провел форвард сине-бело-голубых Александр Соболев. Самым красивым голом в этой игре стал тот, что забил полузащитник самарцев Сергей Бабкин, но это не помогло гостям добыть очки на чужом поле.

Футболисты «Зенита» вышли на игру в форме, фамилии и номера на которой были нарисованы шрифтом, разработанным художницей с аутизмом Софьей Синовой из Петербурга. Этим же шрифтом были оформлены все посты клуба в соцсетях. Таким образом сине-бело-голубые напомнили о сотрудничестве с фондом помощи детям и молодежи «Обнаженные сердца».

Как всегда бывает после паузы, вызванной играми сборных, тренер «Зенита» Сергей Семак не смог собрать лучший состав. Остались в запасе Дуглас Сантос и Луис Энрике, уезжавшие выступать за сборную Бразилии и поздно вернувшиеся (оба, кстати, попали в предварительный состав национальной команды, которая выступит на чемпионате мира). Не смог принять участия в матче бразильский защитник Густаво Мантуан, а также колумбийский нападающий Джон Дуран. Конечно, такие трудности не должны мешать команде из Петербурга обыгрывать «Крылья». Тем более что можно было порадоваться за шестерых россиян, вышедших на поле с первых минут: вратаря Дениса Адамова, защитников Игоря Дивеева и Вячеслава Караваева, полузащитников Юрия Горшкова и Максима Глушенкова, нападающего Александра Соболева. Такое количество наших игроков в «Зените» — редкость для РПЛ.

У самарского клуба проблем перед игрой в Петербурге было еще больше: он разорвал контракт с главным тренером Магомедом Адиевым, работавшим с «Крыльями» до паузы в чемпионате. Адиева сменил Сергей Булатов, когда-то выступавший за команду и входивший в ее тренерский штаб. Не говоря о том, что любой состав «Крыльев» изначально слабее любого состава «Зенита».

Тем не менее в первом тайме зрители голов не увидели. У хозяев были хорошие шансы в начале встречи, когда могли отличиться Вендел и Соболев, а также в конце первого тайма, когда дальний удар Юрия Горшкова перевел на угловой голкипер «Крыльев» Сергей Песьяков. После этого углового Игорь Дивеев ударил головой чуть левее дальнего угла. «Крылья» создали меньше, но один момент у них был убойный: удар Ивана Олейникова отразил голкипер «Зенита» Адамов, а Джеффри Чинеду, добивая мяч, послал его выше перекладины. После этого нигерийский форвард гостей получил травму, отдавая мяч пяткой, и был заменен.

Зато едва начался второй тайм, как «Зенит» взломал оборону «Крыльев». В результате быстрой атаки отличился бразильский форвард Джон Джон: он принял пас у штрафной, ударил издали, мяч попал в руку игроку «Крыльев» и отскочил в ту часть ворот, где его не ждал вратарь. Почти следом «Зенит» прибил соперника вторым голом. На этот раз передача Караваева нашла в штрафной голову Александра Соболева, и тот не промахнулся, нанеся точный удар в дальний угол. Соболев забил за «Зенит» в четвертом матче чемпионата подряд, еще у него один гол в Кубке России, так что Александр — лучший бомбардир команды в весенней части. И все потому, что он сказал месяц назад, после кубковой игры с «Балтикой», что будет теперь «плохим мальчиком», а не хорошим. Надо полагать — для соперников.

Судьба матча был практически решена, и Сергей Семак, тренер «Зенита», решился на массовые замены. Какие-то из них были направлены на то, чтобы поберечь игроков перед игрой на Кубок России со «Спартаком», кому-то тренерский штаб «Зенита», наоборот, решил дать игровую практику — на поле вышли Сантос, Луис Энрике, Даниил Кондаков и Педро. После этого игра хозяев изменилась. У соперника стали появляться моменты. И если в одном из эпизодов сине-бело-голубых выручил вратарь Адамов, то в другом он оказался бессилен. На 75-й минуте полузащитник «Крыльев» Сергей Бабкин подхватил мяч в центре поля, продвинулся с ним вперед и, поняв, что отдавать пас некому, решил зарядить по воротам «Зенита» с 35 метров. Он поразил дальнюю «девятку». Наверняка этот гол войдет в хит-парад лучших мячей по итогам чемпионата России. Не так часто в РПЛ забивают дальними ударами. Хотя в матче между «Акроном» и ЦСКА, состоявшемся перед игрой «Зенита» с «Крыльями», красивый гол ударом из-за пределов штрафной провел Данил Круговой — бывший игрок сине-бело-голубых. Он тоже поразил «девятку» (еще в этой игре забили форвард ЦСКА Лусиано и нападающий «Акрона» Артем Дзюба, тоже защищавшие цвета «Зенита»).

А матч на «Газпром Арене» завершился победой хозяев 2:1, позволившей петербуржцам выйти на первое место в чемпионате. Они опережают «Краснодар» на два очка — по крайней мере, до того момента, как завершится сегодня матч в Грозном между «Ахматом» и «Краснодаром». Следующая игра в РПЛ у «Зенита» как раз с «быками»: она пройдет 12 апреля на «Газпром Арене». До этого сине-бело-голубым предстоит 8 апреля принять там «Спартак» в полуфинале «Пути регионов» Кубка России.

Кирилл Легков