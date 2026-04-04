В Оренбурге патрульная служба полиции села на электрокары

Оренбургские полицейские начали патрулировать набережную реки Урал и пешеходную улицу Советскую в Оренбурге на самом мобильном и экологичном транспорте, сообщило в субботу УМВД РФ по Оренбургской области.

Ведомство отмечает, что при содействии региональных властей автопарк полиции Оренбурга пополнился несколькими электромобилями, которые будут использованы для патрулирования в выходные и праздничные дни. «Благодаря мобильности транспорта полицейские ППС смогут оперативно прибыть к месту и задержать нарушителей»,— отмечают в полиции.

Полицейские электрокары заряжаются от обычной электрической розетки, развивают скорость до 25 км/ч, а дальность поездки составляет 60 км. При патрулировании улицы Советской и набережной реки Урал электромобилям будет разрешено двигаться со скоростью не быстрее 15 км/ч.

Там, где прежде полицейские вели пешее патрулирование, теперь, с учетом значительной протяженности маршрута патрулирования, использование электромобилей позволит обеспечить максимально быстрое реагирование на информацию о необходимости оказания помощи гражданам, отмечают в УМВД.

