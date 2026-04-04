Оползень и камнепад повредили газопроводы в двух районах Дагестана

В Казбековском и Акушинском районах во время оползня и камнепада 4 апреля получили повреждения два газопровода. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

В с. Гостала Казбековского района из-за оползня произошел полный разрыв надземного межпоселкового газопровода высокого давления. Без газа остались 110 абонентов. Ремонтно-восстановительные работы запланированы на 5 апреля.

В с. Аметеркмахи Акушинского района камнепад нарушил целостность распределительного газопровода. Пока режим газоснабжения сохраняется, однако под угрозой отключения находятся 320 абонентов. Сейчас ведутся работы по расчистке завалов.

Бригады газовых служб проводят обходы газопроводов и инфраструктуры для выявления скрытых повреждений и предотвращения новых аварий.

Наталья Белоштейн