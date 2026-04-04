В Саратове приступили к ремонту трех дорог на дополнительный 1 млрд рублей

В Саратове начался ремонт трех участков дорог с дополнительным финансированием в 1 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / afanasiev_da Фото: t.me / afanasiev_da

Работы стартовали на улицах Тархова (1,3 км от кольца на Топольчанской до Кузнецова), а также еще на двух объектах. Подрядчик ведет фрезерование старого покрытия, задействовано 15 единиц техники и 12 человек.

Параллельно в области ремонтируют региональные и местные дороги. На эти цели направлено более 14 млрд руб. Контроль качества возложен на районные комиссии.

Нина Шевченко