Появились подробности ЧП с поездом Москва—Челябинск

Железнодорожники могли знать о плохом состоянии железных дорог на станции Бряндино в Ульяновской области, где 3 апреля обрушились вагоны поезда Москва—Челябинск. Об этом стало известно «Ъ-Волга» от источника, близкого к следственным органам.

Собеседник заявил, что «скорее всего, на рельсах ранее уже появились трещины, нужно было проводить срочный ремонт, а его не проводили, что и привело к таким последствиям». По его словам, до двухэтажного поезда №302 Москва—Челябинск по проблемному участку прошел другой состав, который надломил железнодорожное полотно.

«А пассажирский поезд — двухэтажный, с большей массой — попал в этот разлом. Отломился кусок рельса, что затем и привело к сходу вагонов»,— рассказал источник.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Следственный комитет РФ заявлял, что причиной ЧП могло стать плохое состояние железнодорожных путей.

