Стоимость чистых активов «Соликамскбумпрома» снизилась на 4,8 млрд рублей

В 2025 году стоимость чистых активов АО «Соликамскбумпром» составила 12 млрд руб. В 2024 году они составляли 16,8 млрд руб. Соответствующие данные опубликованы в «СПАРК-Интерфакс». АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Предприятие входит в четверку крупнейших производителей газетной бумаги в стране. В сентябре 2023 года скончался основной владелец и многолетний президент АО Виктор Баранов. Его доля перешла наследникам, структура собственников не раскрывается.

Сейчас общество находится в тяжелом финансовом положении.Кредиторская задолженность предприятия составляет более 2 млрд руб. С марта 2025 года АО «Соликамскбумпром» было признано ответчиком по 209 делам на общую сумму свыше 2,49 млрд руб. Только в прошлом месяце к комбинату было подано около 30 исков. Наиболее крупные суммы с АО взыскивают банковские, ресурсоснабжающие и логистические организации. 24 марта 2026 года о намерении подать заявление с требованием банкротства комбината сообщила логистическая компания ООО «Кэпитал-Авто».

В «Соликамскбумпроме» задолженность объясняют тем, что сейчас лесная промышленность переживает кризис, вызванный сокращением рынков сбыта, падением цен из-за санкций, ростом расходов на производство и логистику, а также ключевой ставкой ЦБ. В феврале 2026 года компания обратилась за поддержкой в Подкомиссию по оказанию финансовых мер господдержки отдельным организациям российской экономики в условиях санкций. Кроме того, «Соликамскбумпром» запросил субсидии для погашения просроченной задолженности, перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов, а также реструктуризацию обязательств перед банками и предоставление «кредитных каникул» на 2026 год.