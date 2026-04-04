СМЗ намерен взыскать со свердловского завода 59 млн рублей

Арбитражный суд Свердловской области принял к производству иск ОАО «Соликамский магниевый завод» к «Каменск-уральскому металлургическому заводу». Как следует из карточки дела, СМЗ требует взыскать с ответчика 59,7 млн руб. Детали иска не раскрываются. Предварительное судебное заседание назначено на 20 апреля.

АО «Каменск-Уральский металлургический завод» было зарегистрировано в 1992 году. По данным Rusprofile, учредителем является орган местного самоуправления «Комитет по Управлению Имуществом» города Каменск-Уральский Свердловской области. Согласно официальному сайду завода, он занимает лидирующую позицию среди российских производителей алюминиевого проката. Выпускает 70 тыс. наименований продукции из 150 алюминиевых и магниевых сплавов.

ОАО «СМЗ» — старейший из ныне действующих магниевых заводов в мире. На его долю приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. Выручка предприятия за прошлый год составила 9,435 млрд руб., чистый убыток — 3,2 млрд руб.