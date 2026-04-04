Зарубежные СМИ: Как американский летчик может изменить ход войны с Ираном?

Американский спецназ прибыл в Иран для спасения летчика. Его судьба может изменить ход конфликта, пишет The Daily Telegraph. 3 апреля иранские ПВО впервые за время эскалации сбили американский истребитель F-15. Члены экипажа катапультировались, один из летчиков был найден и эвакуирован, а судьба второго остается неизвестной. Поиски ведут не только США, но и Иран. За американского военнослужащего Тегеран пообещал награду. Ведущие мировые СМИ обсуждают, как эта резонансная история может повлиять на будущее конфликта. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

F-15 — первый истребитель, уничтоженный Ираном в «Эпической ярости». Как пишет Bloomberg, вечером 3 апреля американские военные вертолеты и самолеты-заправщики под обстрелом прибыли в зону крушения и эвакуировали одного из летчиков. Второго им найти не удалось, но иранские СМИ транслировали кадры поисковой операции. А по радио озвучили сумму вознаграждения — $60 тыс.

В интервью NBC Дональд Трамп назвал инцидент с истребителем неотъемлемой частью войны и заверил, что эпизод никак не повлияет на ход переговоров. Он отказался комментировать потенциальную гибель летчика и свои действия в этом случае, выразив надежду, что этого не произойдет. Источники телеканала добавляют, что команда Трампа по нацбезопасности весь день информировала президента о том, как проходит спасательная операция.

The Telegraph объясняет, почему судьба летчика повышает ставки в конфликте для Вашингтона. В случае спасения США могут почувствовать уверенность в своих силах и задуматься о расширении операции, вплоть до наземной. Если же пилот попадет в плен, внутри США все чаще будут звучать требования перейти к переговорам. Иран получит важный рычаг влияния, который может использоваться для получения уступок, включая снятие санкций или контроля над стратегически важными маршрутами.

Гибель пилота также приведет к эскалации. Этот сценарий увеличивает возможность наземного вторжения в Иран и повышает шансы на карательный ответ Вашингтона. Бывшие пилоты в беседе с The Telegraph описывают вероятную стратегию американского летчика после крушения истребителя. Пилот, вероятно, выполнял программу ВВС США S.E.R.E. Выживание, уклонение, сопротивление и побег. После катапультирования нужно как можно быстрее отойти от обломков, которые привлекают внимание. Желательно скрыться в рельефной или лесной местности и ждать спасения. Возможно, у летчика есть специальная аппаратура для передачи своих геоданных. Кроме того, не исключено, что он получил компрессионные переломы или другие травмы после приземления, что помешает ему долго идти пешком.

3 апреля был сбит еще один американский штурмовик А-10 недалеко от Ормузского пролива, пилот выжил, но Reuters пишет, что эти инциденты показывают уязвимость США. Хоть высокопоставленные чиновники Белого дома и уверены: контроль над иранским небом в руках Вашингтона.