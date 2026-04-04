Александру Бастрыкину доложат об обрушении крыши жилого дома в Удмуртии

Председатель СКР Александр Бастрыкин получит доклад об уголовном деле по факту обрушения потолка аварийного многоквартирного дома в Воткинске. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Потолочное перекрытие в здании 1960 года постройки на улице Азина обрушилось 1 апреля. На момент аварии в доме были заселены две квартиры. Никто не пострадал. СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело о халатности (ст. 293 УК).

По данным администрации Воткинска, здание было признано аварийным и подлежащим сносу в 2019 году. Причина — высокая степень износа конструкций. Дом включен в программу переселения граждан из аварийного жилья.

В одной из квартир на момент обрушения проживала семья, ей предоставлено маневренное жилье. Собственнику второй квартиры также предложили вариант для временного проживания.

Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.