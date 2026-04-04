В Челябинскую область прибыли пассажиры рухнувшего поезда Москва—Челябинск

Пассажиры поезда Москва — Челябинск, который сошел с рельс 3 апреля, прибыли в Челябинскую область. Их встретили в региональном центре, Златоусте и Ашинском округе.

Так, утром 4 апреля на вокзалы Аши, Миньяра и станцию Симская на резервном поезде прибыли трое местных жителей. Их встретили медики и представители администрации округа. От госпитализации пассажиры отказались.

Днем стало известно, что резервный поезд также доехал до Златоуста. Домой вернулась группа школьников, которая отправилась в Москву на профориентационные курсы, а также их сопровождающие. Администрация обеспечила их транспортом до дома. В Миасс приехали девять местных жителей, в Чебаркуль — четыре, одного из которых госпитализировали.

В Челябинск резервный поезд прибыл около 14:50. Возле вокзала для пассажиров также организовали автобусы до нескольких районов города.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», утром 3 апреля в Ульяновской области с рельсов сошли семь вагонов двухэтажного пассажирского поезда №302 Москва—Челябинск. В нем находились 157 жителей Челябинской области, включая 65 детей. Правительство Челябинской области сообщало, что с травмами госпитализировали двух южноуральцев. По предварительным данным, пострадали взрослый житель Златоуста и ребенок из Челябинска. Первого направили в больницу с переломом позвоночника, а второго — с закрытой черепно-мозговой травмой.

Ольга Воробьева