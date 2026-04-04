Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении строителей Крымского моста. Об этом сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на украинские и зарубежные СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Речь, по данным издания, идет о нескольких российских физических лицах и компаниях. «Ограничения коснулись строителей Крымского моста, а также "российских субъектов", которые обеспечивают военно-промышленный комплекс РФ, содействуют обходу санкций, осуществляют предпринимательскую деятельность в регионах, которые Украина считает своими»,— пишет «Крыминформ».

По информации пресс-службы президента Украины, в санкционный пакет вошли 26 физических и 31 юридическое лицо, в том числе компании, производящие роботизированные комплексы, программное обеспечение и военную технику. Кроме того, еще один пакет ограничений касается семи физических и 11 юридических лиц, которые способствуют обходу санкций, в частности производителей компонентов к ракетам, а также компаний, работающих на вновь присоединенных территориях и участвовавших в возведении Крымского моста.

Василий Хитрых