Татарстанцы подали 20 тысяч заявлений на поступление в первый класс за три дня

Жители Татарстана за три дня подали более 20 тыс. заявлений для записи детей в первый класс через портал «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры республики. Приемная кампания стартовала 1 апреля

За это время в школы предварительно зачислены более 3,4 тыс. детей. Самыми популярными школами у родителей из Казани стали лицей «Алгоритм» (437 заявлений), многопрофильный лицей №186 «Перспектива» (321) и гимназия №184 имени Махмутова (290).

До 30 июня школы принимают заявления от льготников и тех, кто записывается по месту прописки. С 6 июля заявления подают все желающие при наличии свободных мест.

Анар Зейналов