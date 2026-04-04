Дорогу Полом–Поломское в Кезском районе закрыли из-за подтопления

На 2-м км дороги Полом — Поломское в Кезском районе Удмуртии произошло подтопление дорожного полотна. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, движение по автодороге закрыто.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Протяженность размытого участка составляет 70 метров. Организован объезд к селу Поломское по маршруту: поселок Кез — село Дебесы — село Зура — село Поломское. Длина объездного пути — 89 км.

Угроза подтопления населенного пункта отсутствует.

Напомним, ранее, 30 марта В Вавожском районе Удмуртии произошло частичное подтопление низководного моста через реку Вала.