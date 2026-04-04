В Татарстане план ввода жилья выполнен на 47%

В Татарстане с начала года введено более 1,494 млн кв. м жилья — 47% от годового плана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства.

План ввода жилья в Татарстане выполнен на 47%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По линии коммерческого строительства сдано 56 многоквартирных домов общей площадью 467 тыс. кв. м — 45% от плана. По программе социальной ипотеки завершено строительство 9 из 108 домов (33%). В сегменте индивидуального жилищного строительства введено 978 тыс. кв. м — 49% от плана.