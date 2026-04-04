Фестиваль «Prodigy Con в Сибири», концерт Big Baby Tape и выставка «В стране облаков. Поднебесная»

Что ждет гостей на фестивале «Prodigy Con в Сибири», который соберет лучших диджеев Сибири, где состоится шоу рэпера Big Baby Tape и когда откроется выставка китайского художника Сун Кэ «В стране облаков. Поднебесная».

4 апреля (суббота)

В выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» состоится юбилейный тур GSPD (настоящее имя Давид Декунов) в честь 10-летия на сцене. В шоу исполнитель намерен пройтись по всем эрам эволюции рейва. Карьера музыканта началась в 2015 году, в 2017-м он выпустил мини-альбом Rape After Rave, который получил отклик аудитории и задал новую веху в творчестве артиста. Начало в 18:00.

5 апреля (воскресенье)

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В лофт-парке «Подземка» пройдет фестиваль «Prodigy Con в Сибири». Событие, вдохновленное творчеством The Prodigy, объединит эксклюзивные тематические DJ-сеты от ведущих российских Bass-артистов и лучших диджеев Сибири. Хедлайнеры вечера: Teddy Killerz — ведущий отечественный драм-н-бейс-проект, Gordy — основатель фестиваля Prodigy Con и Saint Rider. Начало в 21:00.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» выступит рэп-исполнитель Big Baby Tape (настоящее имя Егор Ракитин). Широкую известность он получил в 2017 году, прорыв в карьере произошел в следующем году, с выходом альбома Dragonborn. В 2019-м Forbes включил Big Baby Tape в топ-30 самых перспективных молодых россиян в категории «Музыка и кино». Начало в 18:00.

6 апреля (понедельник)

Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ

В киноконцертном комплексе им. Маяковского пройдет концерт «Симфония Rammstein». Программу представит продюсерский центр Backstage Group. Музыканты исполнят хиты немецкой рок-группы в антураже 10 тыс. свечей. В программу вошли симфонические аранжировки Du hast, Sonne, Ohne dich и других культовых треков. Начало в 19:00.

7 апреля (вторник)

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ЦК 19 открылась выставка «Как же я был слаб в те дни» художника Славы Подобеда. В экспозиции представлен цикл из 22 работ, созданный специально для новосибирского проекта. Идея выставки раскрывается в ее необычном подходе. В течение десяти дней, что художник был в Новосибирске, он попытался расшифровать урбанистический код сибирского мегаполиса и перенести его на холст. Начало в 12:00.

8 апреля (среда)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «За 60 минут вокруг света». Музыканты исполнят песни народов мира разных жанров и эпох — от времен Ренессанса до наших дней, от фольклора до эстрады. Начало в 14:00.

9 апреля (четверг)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Доме ученых СО РАН пройдет шоу иллюзионистов братьев Сафроновых «Великие иллюзии». В программе — интерактивные номера, в которых могут участвовать зрители. Впервые фокусники выступили в 2002 году. Начало в 19:00.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка китайского художника Сун Кэ «В стране облаков. Поднебесная». Ее автор — стипендиат Академии живописи Китая, профессор Колумбийского и Хайнаньского университетов. В 2018 году он стал лауреатом «Премии за выдающийся вклад в китайскую живопись». В своем творчестве Сун Кэ обращается к традиционной живописи на шелке, совмещая ее с авторскими экспериментами в материалах и техниках. Экспозиция включает около 45 работ. Начало в 12:00.

10 апреля (пятница)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Доме джаза состоится концерт-встреча с джазовым пианистом Евгением Лебедевым. Он — выпускник колледжа Беркли в Бостоне (США), победитель международного конкурса джазовых исполнителей в Бельгии и призер конкурса пианистов в Монтре (Швейцария). Он входит в состав Московского Союза композиторов и преподает в Академии Джаза Игоря Бутмана. Музыкант исполнит авторские композиции и аранжировки известных классических и популярных композиторов. Начало в 19:00.

Александра Стрелкова