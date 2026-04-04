Водитель ВАЗ погиб от удара об ограждение плотины в Михайловске

Водитель ВАЗ-2112 потерял управление над автомобилем и на высокой скорости врезался в бетонное ограждение плотины около ул. Кирова, 2 в Михайловске, сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД по Свердловской области. По их данным, после удара машина воспламенилась. «От полученных травм 18-летний водитель скончался на месте происшествия до прибытия медицинских работников»,— добавили в Госавтоинспекции.

На место аварии выехали работники ГИБДД, следственно-оперативная группа и МЧС. В Госавтоинспекции добавили, что погибший имел стаж вождения семь месяцев, во время поездки не использовал ремень безопасности. «Органы внутренних дел проводят расследование, в рамках которого будет установлено, в каком состоянии в момент ДТП находился водитель»,— подчеркнули в ГИБДД.

Василий Алексеев