В ночь на 4 апреля силы ПВО сбили беспилотники над Крымом и Черным морем

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены беспилотники над Республикой Крым и акваторией Черного моря. Их количество в сводке Минобороны РФ не указывается.

Всего, по данным ведомства, над территорией России в ночь на 4 апреля было сбито 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. БПЛА были также уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Тульской областей.

Как пишет «Ъ-Ростов» со ссылкой на сообщение губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, из-за воздушной атаки на Таганрог один человек погиб, четверо пострадали — трое жителей города и один гражданин иностранного государства. Раненые получили серьезные травмы. По оценкам медиков, состояние троих тяжелое.

Василий Хитрых