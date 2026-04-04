В Тутаеве из-за аварии отключили воду и отопление

В Тутаеве Ярославской области отключены холодная, горячая вода и отопление. Об этом сообщает муниципальный центр управления Тутаевского округа на своей странице ВКонтакте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Причиной стала авария на магистральном канализационном коллекторе, которая произошла на улице Советской у дома 41. Для проведения ремонтных работ с 23:00 3 апреля было остановлено водоснабжение Тутаева, а также поселков Фоминское и Константиновский. Остановка холодного водоснабжения привела к остановке районной котельной «Яроблводоканала».

«4 апреля в городе Тутаев в связи со снижением уровня воды в аккумуляторных баках до критической отметки остановлена работа котельной с 07:30 ч. до возобновления подачи ХВС на районную котельную»,— сообщается на странице «Яроблводоканала» ВКонтакте.

Сроки устранения последствий аварии в сообщениях не указываются.

Антон Голицын