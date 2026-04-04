Главные новости за 30 марта — 3 апреля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань
Саратовская область
Свидетели по делу экс-гендиректора АО «КБПА» Максима Шихалова заявили о давлении.
Экс-депутата саратовской облдумы Алексея Сергеева заочно осудили за хищение 40 млн руб. у дольщиков. С 2018 года он находится в международном розыске.
Саратов подал заявку на грант более 22 млрд руб. на второй этап трамвайной реконструкции.
Саратовские коммунисты назвали кандидатов в Госдуму.
Депутаты Саратовской областной думы говорят, что хороших дорог так мало, что проще перечислить их, чем плохие.
В прокуратуре призвали саратовских чиновников лучше работать с ресурсниками.
В прошлом году саратовским работодателям не хватало почти 150 тысяч сотрудников.
Саратовский минстрой закупит квартиры для многодетных семей за 162,5 млн руб.
Проект пристройки к школе №100 в Саратове скорректируют за 3 млн руб.
«Единая Россия» определит кандидатов в Госдуму от Саратовской области к лету.
Волгоградская область
Волгоградский облсуд оставил в СИЗО журналиста, подозреваемого в вымогательстве.
Парад Победы в Волгограде впервые перенесут с площади Павших Борцов.
В Волгограде закрылись отели Marton, проходившие по делу экс-судьи ВС РФ Момотова.
Уголовное дело экс-чиновницы мэрии Волгограда передано в суд Краснодара.
Волгоградские аграрии получили 8,7 млрд руб. льготных кредитов на посевную.
СИЗО в центре Волгограда стало памятником архитектуры.
Осужденный за сожжение Корана в Волгограде Журавель нашелся в ульяновской колонии.
Суд в Волгограде арестовал 44 млн руб. экс-депутата Станислава Короткова, совмещавшего бизнес с мандатом.
Волгоградский НПЗ Лукойла в 2025 году почти удвоил чистую прибыль.
Пензенская область
Минприроды РФ не пустило технику в пензенские «Ахуны». Проект соответствующего постановления возвращен в региональный минлесхоз на доработку.
Бывшее руководство «Пензхиммаша» заподозрили в выводе активов на 1 млрд руб. Возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве.
Суд в Пензе рассмотрит дело о публичном доме под видом массажного салона.
Астраханская область
В Астрахани будут судить бойцов ММА и полицейских, «крышующих» бары. Среди фигурантов — участники кулачных боев HARDCORE FC.
Аэропорты Астрахани и Балакова попали в федеральный план развития транспорта.
Минобр опроверг закрытие школы-интерната на Яблочкова в Астрахани.
Астраханский кремль планируют отреставрировать в 2027 году.
Строительство Восточного обхода Астрахани планируют завершить к концу 2027 года.
Северный обход Астрахани начнут строить в 2027 году за 33,2 млрд руб.
Суд не разблокировал YouTube по иску астраханского юриста.
В Астрахани мошенники взломали аккаунты пользователей Max.
Аэропорт Астрахань потерял 22% чистой прибыли на фоне роста себестоимости продаж.