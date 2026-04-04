Главные новости за 30 марта — 3 апреля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

Свидетели по делу экс-гендиректора АО «КБПА» Максима Шихалова заявили о давлении.

Экс-депутата саратовской облдумы Алексея Сергеева заочно осудили за хищение 40 млн руб. у дольщиков. С 2018 года он находится в международном розыске.

Саратов подал заявку на грант более 22 млрд руб. на второй этап трамвайной реконструкции.

Саратовские коммунисты назвали кандидатов в Госдуму.

Депутаты Саратовской областной думы говорят, что хороших дорог так мало, что проще перечислить их, чем плохие.

В прокуратуре призвали саратовских чиновников лучше работать с ресурсниками.

В прошлом году саратовским работодателям не хватало почти 150 тысяч сотрудников.

Саратовский минстрой закупит квартиры для многодетных семей за 162,5 млн руб.

Проект пристройки к школе №100 в Саратове скорректируют за 3 млн руб.

«Единая Россия» определит кандидатов в Госдуму от Саратовской области к лету.

Волгоградская область

Волгоградский облсуд оставил в СИЗО журналиста, подозреваемого в вымогательстве.

Парад Победы в Волгограде впервые перенесут с площади Павших Борцов.

В Волгограде закрылись отели Marton, проходившие по делу экс-судьи ВС РФ Момотова.

Уголовное дело экс-чиновницы мэрии Волгограда передано в суд Краснодара.

Волгоградские аграрии получили 8,7 млрд руб. льготных кредитов на посевную.

СИЗО в центре Волгограда стало памятником архитектуры.

Осужденный за сожжение Корана в Волгограде Журавель нашелся в ульяновской колонии.

Суд в Волгограде арестовал 44 млн руб. экс-депутата Станислава Короткова, совмещавшего бизнес с мандатом.

Волгоградский НПЗ Лукойла в 2025 году почти удвоил чистую прибыль.

Пензенская область

Минприроды РФ не пустило технику в пензенские «Ахуны». Проект соответствующего постановления возвращен в региональный минлесхоз на доработку.

Бывшее руководство «Пензхиммаша» заподозрили в выводе активов на 1 млрд руб. Возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве.

Суд в Пензе рассмотрит дело о публичном доме под видом массажного салона.

Астраханская область

В Астрахани будут судить бойцов ММА и полицейских, «крышующих» бары. Среди фигурантов — участники кулачных боев HARDCORE FC.

Аэропорты Астрахани и Балакова попали в федеральный план развития транспорта.

Минобр опроверг закрытие школы-интерната на Яблочкова в Астрахани.

Астраханский кремль планируют отреставрировать в 2027 году.

Строительство Восточного обхода Астрахани планируют завершить к концу 2027 года.

Северный обход Астрахани начнут строить в 2027 году за 33,2 млрд руб.

Суд не разблокировал YouTube по иску астраханского юриста.

В Астрахани мошенники взломали аккаунты пользователей Max.

Аэропорт Астрахань потерял 22% чистой прибыли на фоне роста себестоимости продаж.

Нина Шевченко