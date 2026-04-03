Глава СКР затребовал доклад о ДТП под Саратовом, в котором пострадали 7 детей

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования обстоятельств ДТП с пассажирским автобусом в Саратовской области. Об этом сообщил информцентр ведомства.

Утром 3 апреля на 573 км трассы «Нижний Новгород — Саратов» пассажирский автобус Hyundai, который вез из Ершова в Пензу на экскурсию 28 пассажиров, из которых 23 — дети, опрокинулся в кювет вблизи села Новозахаркино. Водитель погиб, один взрослый и семеро детей госпитализированы с различными травмами. Ранее ГАИ региона сообщало, что, по предварительным данным, водителю стало плохо за рулем.

Саратовское следственное управление возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Расследование продолжается.

