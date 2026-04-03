Отопление в Волгограде отключат в апреле

Отопительный сезон в Волгограде планируют завершить в начале апреля, сообщили в мэрии. Однако точную дату определят позже.

Когда именно отключат отопление, зависит от погодных условий. Согласно прогнозу ЦГМС, в Волгограде ожидается похолодание, поэтому теплоснабжение домов продолжится, отметили в администрации.

По прогнозу Gismeteo, в эти выходные, 4 и 5 апреля, в городе ожидается до 19-20°C днем, а ночью до 13°C. С понедельника температура воздуха понизится до 16°C днем, в среду и четверг — до 9-10°C.

