На Ставрополье механизатора подозревают в угоне трактора

В отношении 23-летнего жителя Минераловодского округа Ставропольского края возбуждено уголовное дело о краже (ч. 4 ст.158 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

В сообщении говорится, что в дежурную часть обратился исполнительный директор одного из местных сельхозпредприятий с заявлением об угоне трактора. В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к произошедшему причастен 23-летний местный житель. «Оказалось, что молодой человек работает механизатором в той же организации. Полицейские доставили гражданина в отдел внутренних дел, где он дал признательные показания. Он пояснил, что распивал дома спиртные напитки и спонтанно решил навестить родителей в Александровском округе»,— уточняется в сообщении.

Подозреваемый выключил фары, а по дороге оборвал провод от датчика навигационной системы, чтобы покинуть территорию предприятия незамеченным. На следующий день мужчина перегнал трактор на ферму к своему знакомому, опасаясь уголовной ответственности.

Наталья Шинкарева