В Екатеринбурге отметили юбилей уральского журфака

Во Дворце культуры железнодорожников в Екатеринбурге вечером 3 апреля прошло торжественное собрание, посвященное 90-летию департамента журналистики Уральского федерального университета (УрФУ). В нем приняли участие преподаватели, студенты, выпускники, партнеры факультета и представители органов власти.

Торжественное собрание, посвященное 90-летию департамента журналистики УрФУ Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выступление коллектива директоров департаментов, входящих в Уральский гуманитарный институт УрФУ Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

С поздравлениями выступили: председатель заксобрания Свердловской области, Людмила Бабушкина, заместитель губернатора Василий Козлов, выпускники журфака — председатель общественной палаты региона, председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин и областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Видеопоздравления прислали автор программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин, генеральный директор медиахолдинга Maer Константин Майор, гендиректор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник.

«Я очень рад, что факультет журналистики выступает своеобразной точкой возврата для тех, кто учился здесь. О чем я жалею? У меня очень мало денег. Я бы написал письмо Илону Маску, чтобы он изготовил для меня какой-то чип, я бы его использовал, чтобы запомнить все имена выпускников и студентов, а их огромное количество»,— признался профессор Борис Лозовский, который более 30 лет занимал должность декана журфака.

Коллектив директоров департаментов, входящих в Уральский гуманитарный институт УрФУ, куда входит и журфак, выступил с поздравительной песней в стиле шансон.

Уральский журфак ведет свою историю со 2 апреля 1936 года, когда в Свердловске был создан Коммунистический институт журналистики (КИЖ). Считается одним из ведущих центров подготовки кадров для медиа в России. Среди его знаменитых выпускников: председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов, писатель Владислав Крапивин, рок-бард Александр Башлачев, кинорежиссер Валерий Усков. Сейчас на журфаке обучается 1680 студентов, работает более 80 преподавателей.

Юбилею журфака посвящена серия мероприятий, которые включают научную конференцию, мастер-классы, запуск туристического маршрута «Екатеринбург журналистский».

