В Черноземье 7 апреля ожидаются небольшое похолодание и дождь, до +2°C

Во вторник, 7 апреля, жителей Черноземья ожидает небольшое похолодание. Возможны облачность с прояснениями и дожди в первой половине дня. Температура будет варьироваться от +2°C до +9°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +5°C, днем поднимется до +9°C, вечером опустится до +7°C и до еще +4°C к ночи. Ветер до 8 м/с.

В Воронеже в течение дня температура будет колебаться от +6°C до +8°C, а ночью опустится до +3°C. Ветер до 7 м/с.

В Курске утром столбик термометра покажет +3°C, днем он поднимется до +7°C, вечером немного опустится до +6°C и еще до +2°C к ночи. Ветер до 7 м/с.

В Липецке температура в течение дня составит +5°C…+7°C, ночью она понизится до +2°C. Ветер до 7 м/с.

В Орле утром будет +3°C, днем — +6°C, к вечеру температура немного опустится до +5°C, а ночью — до +2°C. Ветер до 5 м/с.

В Тамбове температура составит +6°C…+8°C, а ночью опустится до +2°C. Ветер до 7 м/с.

Алина Морозова