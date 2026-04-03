В Ставрополе фермера будут судить за мошенничество с субсидиями

В Ленинский районный суд Ставрополя передано дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении 38-летнего фермера из аула Абрам-Тюбе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По данным следствия, подозреваемый, будучи главой крестьянско-фермерского хозяйства, «передал в уполномоченный орган заведомо ложные данные на получение субсидии». В заявке он указал, что выращивает овощи открытого грунта, поэтому понес затраты на уход за ними. «Обвиняемый указал в заявке, что на его земельном участке выращивались овощи открытого грунта, в связи с чем он понес затраты на уход за ними. »После рассмотрения документации было принято решение об оказании помощи фермеру в виде субсидии, однако позднее установлено, что выращиванием овощей гражданин не занимался. Сумма ущерба составила порядка 300 тысяч руб.»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева