Официальные курсы валют ЦБ на 6 апреля
|Австралийский доллар
|54,8458
|Английский фунт
|106,3110
|Белорусский рубль
|27,1521
|Гонконгский доллар*
|10,1897
|Дирхам ОАЭ
|21,7098
|Доллар США
|79,7293
|Евро
|92,1915
|Индийская рупия**
|85,5384
|Казахстанский тенге**
|16,8807
|Канадский доллар
|57,2850
|Китайский юань
|11,5743
|СДР
|108,3178
|Сингапурский доллар
|61,9401
|Турецкая лира*
|17,9346
|Украинская гривна*
|18,2635
|Шведская крона*
|83,9313
|Швейцарский франк
|99,7115
|Японская иена**
|49,9463
*За 10. **За 100.