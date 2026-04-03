МСП Ставрополья получили более 105 млн рублей господдержки за 3 месяца 2026 года

Ставропольский малый и средний бизнес за первый квартал 2026 года привлек более 105 млн руб. кредитов благодаря «зонтичным» поручительствам Корпорации МСП, написал министр экономического развития региона Антон Доронин в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Полсотни предприятий использовали этот механизм поддержки, который покрывает до 50 процентов суммы банковского займа — максимум до 1 млрд руб. на срок до десяти лет. Банки-партнеры уже получили спецлимиты для СКФО, что упрощает доступ к финансированию в регионах вроде Ставрополья.

Предприниматели предпочитают «экспресс»-вариант поручительств: решение принимают за минуты, пакет документов минимальный, а условия прозрачные. Корпорация МСП выделила банкам вроде Сбербанка, ВТБ, ПСБ и МСП Банка лимиты, которые позволяют быстро одобрять кредиты на оборотные средства или развитие. В Ставропольском крае Гарантийный фонд активно продвигает инструмент через центр «Мой бизнес», интегрируя его в комплексную систему господдержки с федеральными институтами.

Программа расширяется: до конца 2026 года малый бизнес сможет привлечь до 50 млрд руб. займов по «зонтикам». Теперь она охватывает не только городскую экономику, но и туризм, логистику, IT, науку, креативные индустрии и многофункциональные торговые комплексы. В СКФО объем кредитов по таким поручительствам вырос — в первом полугодии 2025 года предприятия получили 5,76 миллиарда рублей, на шесть процентов больше, чем годом ранее. Ставрополье лидирует в округе: в 2025 году край занял первое место по кредитованию МСП в рамках нацпроекта, привлек 2,4 млрд руб., из них два миллиарда — по экспресс-механизму.

Регион усиливает поддержку: в 2026 году Ставрополье выделит свыше 91 млн руб. на МСП — на 70 процентов больше, чем в прошлом году. Фонд поддержки предпринимательства края предлагает льготные микрозаймы. Механизм работает по принципу «одного окна»: гарантийная организация берет на себя риски, банки выдают займы без бюрократии. На Ставрополье это стимулирует рост: предприятия наращивают оборот, выходят на новые рынки. Политика показывает эффект — СКФО демонстрирует динамику, а край формирует устойчивую экосистему для бизнеса.

Станислав Маслаков