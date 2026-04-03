В Дагестане ущерб мелиоративному комплексу составил 250 млн рублей
Ущерб мелиоративному комплексу Дагестана от сильных осадков составил порядка 250 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента мелиорации министерства сельского хозяйства РФ Артема Коровина.
Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ
«Соответственно будем изыскивать средства на оперативное проведение работ по восстановлению»,— цитирует агентство господина Коровина. Чиновник также отметил, что, по информации Минсельхоза Дагестана, ущерб нанесен объектам сельского хозяйства, имеются подтопления сельхозугодий.