Александровскую площадь в Ставрополе реконструируют за 1,6 млрд рублей

Комитет экономического развития и торговли администрации Ставрополя объявил конкурс по поиску подрядчика для реконструкции Александровской площади. Начальная цена контракта составляет более 1,6 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

По проекту договора, большая часть средств будет направлена на подготовительные работы, монолитные конструкции, отделочные работы, благоустройство, наружные сети связи, сети водоснабжения и водоотведения, мультимедийное оборудование, наружные сети электроснабжения.

Оставшаяся сумма пойдет на строительство фонтана.

Заявки принимаются до 21 апреля 2026 года.

Реконструкция будет проходить в два этапа: первый завершат до 15 января 2026 года, второй — до 1 августа 2027 года.

Наталья Белоштейн