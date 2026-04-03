Энергетики Ставрополья завершили подготовку сетей к паводкам 2026 года

Энергетики Ставропольского края завершили подготовку электросетевого комплекса к предстоящему паводковому сезону 2026 года. Превентивные мероприятия энергетиков связаны с характером рельефа и гидрологического режима реки Кумы, Подкумка, Малка и Кубань, где в последние годы паводковая ситуация вызывала отдельные сбои в энергоснабжении, сообщили в региональном минпроме.

Фото: минпром СК

Работа проводилась в рамках заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Ставрополья, где энергетики и региональные чиновники ежегодно обсуждают меры по защите объектов ТЭК от паводков и ливневых вод. В 2026 году филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго» в очередной раз провел комплексный осмотр энергообъектов, подверженных риску подтопления, селей и оползней. Специалисты проверили 72 объекта, включая фундаменты опор, здания и оборудование, а также состояние водопропускных сооружений и приспособлений для очистки дренажей. Отдельное внимание уделено переходам линий электропередачи через реки, которые в период интенсивного таяния снегов в горах КарачаевоЧеркесии и в поймах Подкумка и Кумы особенно чувствительны к паводковым колебаниям уровня воды.

В число объектов с высокой и средней степенью угрозы подтопления попали пять подстанций 35 и 110 кВ в центральной и западной частях края, где в паводковый сезон возможен подъем уровня грунтовых вод. Эти подстанции критически важны для обеспечения электроснабжения городских и сельских потребителей, а также для работы социальной инфраструктуры. В зоне риска также находятся девять линий электропередачи 10 кВ, проложенных в оврагах и поймах рек Кумы, Подкумка, Малки и Кубани, где сильные паводки в прошлые годы уже приводили к повреждениям линий и временным перебоям в электроснабжении. Например, участок ЛЭП 10 кВ «СолдатоАлександровская», пересекающий реку Куму в Советском районе, в 2017 году пострадал от сильного разлива, что заставило энергетиков усилить контроль именно за такими переходами.

Для минимизации последствий возможных ЧС компания подготовила 43 резервных источника электроснабжения, которые рассчитаны на обеспечение работы учреждений социальной сферы — школ, больниц, детских садов и центральных аптек. Это решение напрямую связано с опытом прошлых паводков, когда именно социальные объекты становились приоритетом для энергетиков и экстренных служб. В «Ставропольэнерго» подчеркнули, что на период паводка будет введен круглосуточный контроль за работой энергообъектов, а также усилено взаимодействие с противопаводковыми комиссиями, подразделениями МЧС и Единой дежурной диспетчерской службой (ЕДДС). Это позволяет быстрее получать оперативные данные о подтоплениях и корректировать режим работы сетей.

Станислав Маслаков