В Дагестане назначили новых судей в районные и городские суды

В Дагестане четыре судьи получили назначения в различные суды. Соответствующий указ подписал президент России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В соответствии с указом, председателем Бабаюртовского районного суда назначена Айнура Айтманбетова. Судьей Ленинского районного суда Махачкалы стал Кази Манатилов. В Кизлярский городской суд назначены две судьи — Мадина Гаджимурадова и Эльмира Гибадуллина.

Сегодня, 3 апреля, в Верховном суде Республики Дагестан прошла торжественная церемония вручения удостоверений новым судьям.

