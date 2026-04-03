В Дагестане назначили новых судей в районные и городские суды
В Дагестане четыре судьи получили назначения в различные суды. Соответствующий указ подписал президент России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В соответствии с указом, председателем Бабаюртовского районного суда назначена Айнура Айтманбетова. Судьей Ленинского районного суда Махачкалы стал Кази Манатилов. В Кизлярский городской суд назначены две судьи — Мадина Гаджимурадова и Эльмира Гибадуллина.
Сегодня, 3 апреля, в Верховном суде Республики Дагестан прошла торжественная церемония вручения удостоверений новым судьям.