В районе Дагестана нашли кишечную палочку в источнике воды

В роднике «Бекенез» обнаружена кишечная палочка, сообщается в Telegram-канале администрации Карабудахкентского района Дагестана.

Жителей района предупреждают о необходимости пить только бутилированную и кипяченную воду, обдавать кипятком посуду перед едой, а также соблюдать питьевой режим.

Сильный дождь и шквалистый ветер обрушились на регион вечером 28 марта, вызвав паводок с рек Тарнаирка и Черкес-озень. Поток хлынул в Махачкалу из Агач-аула, перегрузив ливневую систему, затопил дороги, снес дома и оставил без света 327 тыс. жителей. Всего из зон подтопления вывели более 3,3 тыс. человек, МЧС освободило от воды 544 дома и 700 участков, но 235 строений остаются затопленными.

Наталья Шинкарева