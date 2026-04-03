В Ставрополе у застройщика намерены изъять участок на ул. Космонавтов

Прокуратура Ставропольского края подала в арбитражный суд иск к ООО «Специализированный застройщик «Главстрой-Н» о признании договора купли-продажи земельного участка на ул. Космонавтов в Ставрополе недействительным.

Установлено, что региональное министерство имущественных отношений предоставило ООО «Специализированный застройщик «Главстрой-Н» участок земли площадью более 14 тыс. кв. м. на ул. Космонавтов в Ставрополе без проведения торгов. Основанием для такого решения стало наличие на территории объектов недвижимости, принадлежащих этой фирме. Однако площадь построек оказалась почти в 17 раз меньше общей площади предоставленного участка, и компания не смогла обосновать необходимость использования столь обширной территории.

Первоначально земля была выделена под производственные нужды, однако обнаружились несоответствия. Прокуратура установила, что компания намеревалась возвести жилой комплекс. В связи с обнаруженными нарушениями прокуратура через суд добилась признания сделки недействительной и возвращения участка в собственность края.

Ранее по протесту надзорного ведомства было отменено разрешение на строительство многоэтажки на этом же.

Наталья Белоштейн